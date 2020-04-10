السجن 9 أشهر لفيتنامي رفض وضع كمامة طبية

المصدر: هانوي -د ب أ

قضت محكمة شمالي فيتنام اليوم، بحبس رجل تسعة أشهر لرفضه ارتداء قناع للوجه (كمامة طبية)، للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وقالت محكمة في مقاطعة كوانج ننه،إن داو سون آن "30 سنة" تم اتهامه "بمقاومة ضابط إنفاذ قانون أثناء تأدية واجباته الرسمية".

وشاهد الضباط الذين يديرون نقطة التفتيش داو سون آن على متن دراجة نارية خلف صديقه. لم يكن أي منهما يضع خوذة أو قناع وجه. وسجلت فيتنام 255 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد -19، بينما خرج 144 من هؤلاء المرضى من المستشفى بالفعل. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس حتى الآن.