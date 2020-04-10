مافيا إيطاليا تفعل الخير في زمن "كورونا"!.. ادفع الآن واستفد لاحقا

المصدر: روما- أ ف ب

حذر الصحافي المتخصص بشؤون المافيا روبرتو سافيانو من أن المنظمات الإجرامية في إيطاليا توزع منتجات غذائية على الفقراء وتمنح المتضريين من "كورونا" قروض مجانية لهم للحصول على ولاءهم لاحقا.

وقال مؤلف كتاب "غومورا" الذي يدور حول مافيا نابولي "كامورا"، إن مجموعات المافيا تسعى أيضا إلى الهيمنة على الشركات التي تعاني من تعثر وصعوبات، هي بكل ساطة تفعل الخير اليوم لتستفيد منه لاحقا.

وأوضح سافيانو لصحافيين أن "المافيا لا تنتظر سو فرصة كهذه، أزمة" لأن الشركات التي ستكون من ضحايا الأزمة ستجد نفسها مع شركاء جدد مرتبطين بهذه المنظمات الإجرامية.

وتابع "تصبح شريكا وتدخل إلى عالم الأعمال"، موضحا أن "لأمر لا يتم بالقوة ومستشاريهم الماليين هم الذين نصحوهم بأن يفعلوا ذلك".

ولفت إلى أنه "إذا لم تتدخل أوروبا قريبا، فإن تزايد أموال المافيا الموجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا ستكون خارج نطاق السيطرة".

وبالإضافة إلى توفير المواد الغذائية للفقراء، ألغى المقرضون الفوائد على الديون بحسب سافيانو.

وقال هذا الصحافي الذي يعيش في نيويورك ووضع تحت حماية الشرطة بعد صدور كتابه "غومورا" بسبب تهديدات تلقاها "وما الغرض من ذلك؟ (الحصول على) خدمات" في المقابل، موضحا أن الأمر يمكن أن يكون أصواتا في انتخابات أو إعارة أسماء لعقود.