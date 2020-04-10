الأردن: ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. وحالة الأم والطفلة مستقرة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

شهد مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في مدينة الرمثا الأردنية، عملية ولادة قيصرية اليوم الجمعة، لمصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن استشاري أول نسائية وتوليد في المستشفى الدكتور إبراهيم الشرايدة، قوله إن عملية الولادة التي أجريت قيصرياً للسيدة تمت لأن الحالة تتطلب ذلك وليس لأنها مصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن الأم والطفلة بحالة صحية مستقرة.

وأضاف الشرايدة إلى أن الأم (في العقد الثاني من عمرها) كانت في الأسبوع الـ39 من الحمل ومصابة بالفيروس منذ 10 أيام، لافتاً إلى أنه تم فصل الطفلة عند ولادتها والتي أطلق عليها اسم «ثيا» عن الأم لإجراء الفحوصات المخبرية للطفلة، إذ إن الفيروس لا ينتقل بطريق الرضاعة الطبيعية وإنما عن طريق اللمس والتنفس.

وشدد على أن العملية القيصرية أجريت للأم بعد اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة في المستشفى.