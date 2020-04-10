"تيك توك" : 250 مليون دولار لدعم المتضررين من "كورونا"

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب

أعلن تطبيق "تيك توك" الذي ارتفعت شعبيته بشكل ملحوظ مع انعزال سكان العالم في المنازل، عن تبرعه بمبلغ 250 مليون دولار لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين وغيرهم من المهنيين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان عبر الإنترنت، فإن التطبيق التابع لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس" سيقدم 150 مليون دولار لـ"صندوق دعم الأبطال العاملين في مجال الصحة" الذي أنشأه.

وسيقوم هذا الصندوق بتوزيعها على المنظمات ذات الصلة مثل الصليب الأحمر، مع التركيز على توفير الأقنعة ومعدات الحماية "للمستشفيات في الهند وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إضافة إلى الدول الأخرى المتضررة بشدة".

واستخدم التطبيق 800 مليون شخص في يناير الماضي، وتم تحميله 65 مليون مرة في مارس الماضي بحسب موقع "سنسور تاور" المتخصص.

وخطط "تيك توك" لتخصيص خمسين مليون دولار لمجموعات "تمثل المجتمعات المختلفة التي تستخدم التطبيق" مثل الفنانين والممرضات والمدرسين. وسيخصص مبلغ الـ 50 مليونا المتبقي "للمدرسين والخبراء والجمعيات الذين يضعون مواهبهم وخبراتهم في خدمة التعليم" لدعم التعلم عن بعد.