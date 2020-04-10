فريق طبي يهرب خلال "القيصرية" صارخين: كورونا..عراقي يروي حادثة غريبة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حادثة غريبة شهدتها محافظة المثنى في العراق، وأثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام. الحادثة غير المتوقعة، وثقها رجل عراقي على "تويتر" قائلا " وصلت المشفى لإجراء عملية قيصرية لزوجتي وكان كل شيء طبيعي، إلا أنه بعد لحظات من العملية رأيت الفريق الطبي يهربون من غرفة العمليات بخوف وهم يصرخون " كورونا كرورنا"، تاركين الزوجة وجرح الولادة مفتوحاً دون ضماد أو تعقيم.

ويظهرالزوج في مقطع فيديو انتشر على "تويتر"، وتناقله ناشطون على مواقع التواصل، موضحا أن حالة الهروب هذه، أرعبته، و جعلته يعتقد ان زوجته قد توفت أو أن كارثة ما حدثت، إلا أنه سمع طبيبة التوليد تصرخ وهي تركض: "كورونا .. معهم كورونا، ناويين يمرضونا".

وبعد استكمال عملية الولادة من قبل فريق طبي آخر، رفض المسؤولين بقاء الطفل في الحضانة، خوفا من أن يكون مصابا بفيروس كورونا، فقام الرجل بالاستعانة بخلية الأزمة وإخبار السلطات التي ارسلت له فريقا طبيا خاصا لمعاجة الامر وفتح تحقيق في الحادثة.