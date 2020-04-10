جنوب افريقيا: عرف بإصابته ب"كورونا" يوم عرسه واتم الزواج

المصدر: جوهانسبرج -رويترز

تحدى شاب في جنوب أفريقيا ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة حفل الزفاف وأتم زواجه في حفل أقامه في مرأب ملحق بالفناء الخلفي لمنزله.

صور العريس دان ماس (30 عاما) وهو مخرج سينمائي، فيديو للحدث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

وقالت العروس جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاما) في المقطع المصور على يوتيوب "التأجيل كان قرارا صعبا للغاية. كنت متوترة جدا لا سيما وأن كل شيء كان جاهزا".