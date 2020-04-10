«ديزني» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

المصدر: سان فرانسيسكو -أ.ف.ب

أصبح لدى منصة «ديزني» للبث التدفقي 50 مليون مشترك حول العالم، بعد خمسة أشهر من إطلاقها في الولايات المتحدة وبعد أسبوعين من وصولها إلى أوروبا.

وقال المسؤول في «ديزني» كيفين ماير «يشرفنا أن ديزني+ تروق لملايين الأشخاص وهذا يبشر بالخير لتوسعنا المستقبلي في أوروبا الغربية واليابان وأنحاء أميركا اللاتينية في وقت لاحق من هذا العام».

وأطلقت «ديزني» في نوفمبر بأميركا الشمالية وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي مقابل بضعة دولارات أو يوروهات شهريا، تتيح الوصول إلى البرامج الأصلية، وأكثر من 500 فيلم وآلاف المسلسلات.

وفي فبراير الماضي، كان لدى المنصة أكثر من 28 مليون مشترك متجاوزة توقعاتها الخاصة، وفقا للرئيس السابق للشركة بوب إيغر. وأطلقت المنصة خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.