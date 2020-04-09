النيابة السعودية تحقق مع مقيم تعمد "العطاس" تجاه مواد غذائية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأت النيابة العامة السعودية تحقيقا مع مقيم تعمد "العطاس" في أحد المتاجر التموينية بمدينة تبوك شمالي المملكة.

ونقلت صحيفة الرياض" السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الخميس، أن الدائرة المختصة في المدينة باشرت إجراءات التحقيق تجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها في أثناء وجوده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك والعطاس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.



وأمرت النيابة السعودية بوضعه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيدا لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة، لاقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلا عن جنائيتها المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفيروس بكورونا.