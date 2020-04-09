30 طاهياً يشاركون في «أطعموا الممرضات»

المصدر: لير (بلجيكا) - رويترز

لم يتنحَّ الطاهي البلجيكي، نيلس بروست، جانباً بسبب فيروس «كورونا»، بدلاً من ذلك أصبح الآن واحداً من أهم 30 طاهياً يقدمون وجبات الطعام للعاملين في القطاع الصحي بجميع أنحاء البلاد.

وقال بروست في مطعمه «بيتي كويت» ببلدة لير البلجيكية: «أخت زوجتي ممرضة في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وأخبرتنا بأن مطعم العاملين أُغلق أيضاً بسبب التدابير الخاصة بفيروس (كوفيد-19)، في هذه اللحظة لمعت الفكرة في أذهاننا». ويعد بروست بنفسه نحو 160 وجبة في اليوم لمستشفى هيليج هارت القريب، ويوصلها وقت الظهيرة من الثلاثاء إلى الجمعة.