300 رزمة ماريغوانا في سيارة اسعاف لانقاذ مصابي" كورونا"

المصدر: هندوراس-أ ف ب

أوقفت سلطات هندوراس موظفين اثنين في مستشفى محلي ينتميان أيضا إلى عصابة إجرامية، بعد نقلهما الماريغوانا داخل سيارة إسعاف كانا يفلتان عبرها من قيود التنقل في البلاد بسبب وباء "كوفيد-19".

وأوقف سائق سيارة الإسعاف وحارس كان يرافقه، وهما يعملان في أحد مستشفيات العاصمة تيغوسيغالبا، فيما كانا ينقلان 300 رزمة ضخمة من الماريغوانا، وفق السلطات التي لم تكشف زنة الحمولة.

وأوضح المتحدث باسم القوة الوطنية لمكافحة عمليات الابتزاز ماريو فوأن الرجلين "كانا موضع إشارة من أجهزة الاستخبارات تفيد بانتمائهما إلى عصابة "باريو 18 " كما بأنهما كانا يستخدمان سيارة الإسعاف لنقل الأسلحة والمخدرات وارتكاب أعمال جرمية أخرى".

وكان الرجلان يستخدمان سيارة الإسعاف للتنقل بحرية في العاصمة رغم حظر التجول المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يتوانيا عن إطلاق صفارة الإنذار في السيارة تفاديا لأي تفتيش من الشرطة.

وتسجل هندوراس أحد أعلى معدلات العنف في العالم بفعل انتشار أنشطة العصابات التي تعيث فسادا في البلاد عبر أعمال الخطف والقتل وتجارة المخدرات.