ظاهرة غريبة.. كورونا يقتل أصحاب البشرة السمراء في أميركا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات وطنية أميركية عن نتائج صادمة وغير مبررة من الناحية العلمية، حيث وجدت هذه الإحصاءات أن فيروس " كورونا" يفتك بشكل واضح بأصحاب البشرة السمراء. بحسب "سي ان ان" وموقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وفي عدة مناطق في الولايات المتحدة، يؤدي وباء كوفيد-19 إلى وفيات أكثر في صفوف الأميركيين السمر، بشكل غير متكافىء بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر احصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة، قبل أن تتصاعد الخطابات العنصرية بحسب مراكز الاحصاءات.

ففي ولاية إيلينوي يمثل السمر 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات. وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات من السود فيما يشكلون أقل من ثلث السكان. وفي لويزيانا حيث تقع نيو أورلينز 33% من السكان سمر لكن 70% من وفيات "كوفيد19" كانت من هذه الفئة.

وقال كبير الاطباء في الولايات المتحدة، جيروم آدامز، وهو أسمر أيضا: "نعلم أن السمر أكثر عرضة لأمراض السكري وأمراض القلب والرئتين". وهذه الأمراض تزيد مخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 وقد أثبتت ذلك التجارب الصينية والأوروبية.

وليس هناك بعد دراسات دقيقة تشمل كل الولايات المتحدة، لكن تبين أن الأحياء الفقيرة حيث يقيم السمر لديها عدد أقل من الأطباء ومستشفيات ذات خدمات أقل جودة، كما أن التغطية الصحية للوظائف الخدمية أقل من غيرها من الوظائف ذات الأجور الأفضل. وهي ظاهرة موثقة تاريخيا.