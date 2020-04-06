خوفاً من العدوى.. تدمير مركز لعلاج مصابي «كورونا» في كوت ديفوار

المصدر: أبيدجان - د ب أ





دمّر مواطنون غاضبون مركزاً لعلاج المصابين بفيروس كورونا، أقيم حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج (كوت ديفوار)، قائلين إنه سيلوث الحي.

وأحرق السكان ونهبوا خياماً وهياكل في مركز علاج مؤقت، أقيم في ضاحية يوبوجون، صباح اليوم، وفقاً لشهود ومراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع. وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن لم تتمكن من ردع المحتجين الغاضبين.

وردد المحتجون هتافات "لا نريد"، قائلين إنهم لا يرغبون في وجود مرضى الفيروس في حيهم، خوفاً من انتشاره. وأكدت كوت ديفوار 261 حالة إصابة بـ«كورونا»، وثلاث وفيات.