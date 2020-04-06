كورونا» ينهي حياة زوجين بفارق 5 دقائق.. تزوجا قبل 51 عاماً«

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لم ينفصل ستيوارت وأدريان أبداً منذ أن تزوجا قبل 51 عاماً، ورغم بلوغهما سن التقاعد قبل سنوات، لم يكن أي منهما يعاني مشكلات صحية خطرة، لكنهما، في منتصف مارس الماضي، باتا يشعران بالمرض، حيث أصابتهما أعراض فيروس كورونا الخطر، بحسب "سي إن إن" و"سكاي نيوز".

وكشف نجلهما بودي بيكر، أنهما توفيا، الواحد تلو الآخر، بفارق خمس دقائق، وذلك من جراء مضاعفات «كوفيد- 19»، حيث كان ستيوارت في الـ74 من العمر، بينما تصغره أدريان بعامين فحسب.

الابن أكد لموقع "سي إن إن" خطورة الجائحة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية"، وذلك في مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع على "تويتر". وحث الناس على الاهتمام بالضوابط الاحترازية، وتوصيات البقاء في المنزل للوقاية من الفيروس.

وقال بيكر إن والديه زارا الطبيب قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعدما شعرا أنهما ليسا في حالة صحية جيدة، لتتم إعادتهما مجدداً إلى المنزل. ولكن، وبعد بضعة أيام، لم تتحسن الأعراض، فطلب الطبيب أن يذهبا إلى المستشفى، ثم أن يخضعا للحجر الصحي حتى تتحسن حالتهما.

وكشف النجل أن حالة الوالدين راحت تتبدل منذ ذلك الحين، ولكن دون تحسن واضح، قبل أن تبدأ في التدهور فجأة ليدخلا المستشفى مجدداً، حتى تطورت الإصابة إلى وفاة الاثنين، وبفارق خمس دقائق، لتنتهي قصة الحب والزواج الطويلة بطريقة مؤسفة.