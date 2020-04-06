توقيف أشهر نجمات نيجيريا.. أقامت عيد ميلادها متحدية الحظر

المصدر: لاغوس - أ ف ب

ألقت الشرطة النيجيرية القبض على أشهر ممثلات نيجيريا، لأنها أقامت حفلة عيد ميلاد في لاغوس التي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشرطة.

واتهمت الممثلة فونكي أكينديلي، المعروفة باسم جينيفا، باستقبال ضيوفها في مقرها الزوجي الراقي في ليكي السبت.

وقال بالا إلكانا، الناطق باسم شرطة ولاية لاغوس لوكالة ان «فونكي اكينديلي وزوجها أوقفا لأنهما تحديا توجيهات الحكومة القاضية بمنع تجمعات كبيرة من الناس».

وأضاف «سيمثل الزوجان أمام المحكمة». وإذا أدين الزوجان، سيواجهان عقوبة بالسجن شهراً واحداً أو غرامة مقدرها 100 ألف نايرا (260 دولاراً) أو كليهما.

وقد أثارت تصرفات أكينديلي ردود فعل غاضبة عبر الإنترنت من معجبيها، بعد ظهورها في وقت سابق في إعلانات تطالب النيجيريين باحترام إجراءات التباعد الاجتماعي. وقدمت الممثلة اعتذاراً على صفحتها في «إنستغرام» الأحد. وقالت «أنا آسفة إذا ضللتكم. أنا أقدر مخاوفكم، وأعدكم بممارسة ما أبشر به دائماً».

وفرضت السلطات مجموعة من القيود لكبح انتشار الوباء، بما فيها إغلاق تام لمدة أسبوعين في مدينتي لاغوس وأبوجا الرئيسيتين.