اختبار استرالي يحدد من لديه قابلية المناعة ضد "كورونا"

المصدر: كانبرا -د ب أ

أنتج علماء أستراليون اختبارا طبيا للتحقق من الذين قد يصابوا بفيروس "كورونا". وذكرت وكالة الأنباء الاسترالية (آيه آيه بي) أن الباحثين في جامعة موناش ومستشفى ألفريد هيلث طوروا اختبارا طبيا سريعًا لتحديد قابلية مناعة الشخص لمواجهة كوفيد -19.

وسيحدد الاختبار من الذي يبقى ناقلا للعدوى وخطرا بالنسبة لكوفيد-19 إذا كان الشخص سيصاب به .

وستبدأ عملية وصول عينات الخلايا من مناطق الاصابة الساخنة الثلاث بفيروس كورونا- إيطاليا والصين ونيويورك - وكذلك المصابين من ملبورن، من الأسبوع المقبل.

وسيبحث الاختبار أيضًا عن الاختلافات في دم المرضى الذين يعانون من مرض خفيف مقارنةً بالذين يعانون من عدوى شديدة للعثور على المؤشرات الحيوية للتنبؤ بمن يحتاج إلى علاج طبي مبكر.

وأعاد الخبراء استخدام تقنية لاختبار الإنفلونزا والحساسية لتخليق الاختبار السريع، الذي سيشمل اختبارا للدم.