«الشارقة وجهة نظر» تطلق نسختها الثامنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في النسخة الثامنة من «الشارقة، وجهة نظر»، المبادرة السنوية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي. وأشارت المؤسسة إلى أنها ستتلقّى المشاركات حتى 16 مايو المقبل عبر البريد الإلكتروني: photo@sharjahart.org.

يُشار إلى أن النسخة السابعة من المبادرة شهدت مشاركة 36 مصوراً من أكثر من 20 دولة، قدموا أعمالاً تتناول موضوعات متنوّعة، عبر أساليب وأنماط متعددة على اتصال بالتصوير المفاهيمي، والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية للأرض والمدينة، والبورتريه. ويُعد معرض «الشارقة، وجهة نظر» إحدى المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف المؤسسة من خلالها إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطّى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة.