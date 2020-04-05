من أجل شراء سجائر.. تاه على الحدود بين دولتين

المصدر: تولوز (فرنسا) - أ.ف.ب

عادة ما يشتري سكان المناطق الحدودية الفرنسية - الإسبانية سجائرهم من إسبانيا لأنها أرخص، إلا أن أحدهم تاه في الجبال بعدما قرر قطع المسافة مشياً للالتفاف على إجراءات العزل.

ونددت كتيبة أعالي الجبال في الشرطة الوطنية الفرنسية في جبال البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا، بغياب الحس المدني لدى هذا المواطن المقيم في بيربينيان الذي عثر عليه «منهكاً ويرتجف من البرد وتائهاً في مرتفعات بيرتوس» وهي بلدة قريبة من الحدود مع إسبانيا.

ومن أجل إنقاذه اضطرت السلطات إلى إرسال مروحية للدفاع المدني. وبعد إنقاذه بالمروحية، غُرم مبلغ 135 يورو لعدم احترامه إجراءات العزل.