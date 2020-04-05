بينك بعد تعافيها وابنها من «كورونا»: ابقوا في منازلكم

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت المغنية الأميركية بينك (40 عاماً) على حسابها بموقع «إنستغرام» إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت بينك، وهي أم لطفلين، الليلة قبل الماضية على حسابها، أنه قبل أسبوعين ظهرت عليها هي وابنها جيمسون (ثلاث سنوات) أعراض مرض «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن طبيبها أجرى لها اختباراً، أثبت إصابتها بالمرض. وأضافت أن «الأسرة بأكملها خضعت لعزل ذاتي لأسبوعين، والجميع الآن بصحة جيدة بعد أن تحولت نتيجة الاختبارات إلى سلبية». وانتقدت بشكل حاد واشنطن بسبب فشلها في توفير اختبارات بصورة سريعة وشاملة.

وقالت النجمة الأميركية «إنها مهزلة بشكل مطلق، وفشل من جانب حكومتنا، بسبب عدم جعل الاختبار متاحاً بشكل واسع».

وأعلنت أنها ستتبرع بمليون دولار لتوزيعه بالتساوي بين مستشفى فيلادلفيا الذي كانت والدتها تعمل به منذ 18 عاماً، وصندوق تأمين صحي بمدينة لوس أنجلوس.

وشكرت بينك «الأبطال» في قطاع الرعاية الصحية، وطلبت من معجبيها البقاء في المنزل. يشار إلى أن الفنانة تعيش في لوس أنجلوس مع زوجها وطفليها.