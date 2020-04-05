«ديزني» تؤجّل إطلاق 12 فيلماً رئيساً

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أجّلت مجموعة «ديزني» إطلاق أكثر من 12 فيلماً رئيساً، أول من أمس، لكنها أبقت على موعد إطلاق «مولان» المقرر في يوليو، رغم أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

ومن الأفلام التي أرجئ إطلاقها بسبب تفشي فيروس «كورونا»: «بلاك ويدو» و«ذي إيتيرنلز» و«ثور» و«دكتور ستراينج». وأعيد تحديد موعد إطلاق الفيلم الأول من السلسلة الجديدة لأفلام مارفل «بلاك ويدو» من بطولة سكارليت جوهانسن في نوفمبر المقبل، ما تسبب في تأجيل الأفلام الأخرى. لكن في خطوة تدعو إلى التفاؤل بأن دور السينما في أميركا الشمالية قد يُعاد افتتاحها، فإن فيلم «مولان» سيطلق في 24 يوليو المقبل. وقال مسؤولون في «الرابطة الوطنية لأصحاب دور السينما»، في ندوة عقدت على الإنترنت، أول من أمس، إن «قاعات السينما قد تفتح مجدداً أبوابها أواخر مايو أو يونيو المقبلين، مع اتخاذ إجراءات تحترم تدابير التباعد الاجتماعي، لإبقاء الروّاد متباعدين بما يكفي».

كما تخلت «ديزني» عن إطلاق «ارتميس فول»، وستعرضه على منصّة «ديزني ».