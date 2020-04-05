مطعم راقٍ يقدم وجبات للمتضررين من «كورونا» في نيويورك

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

تحوّل مطعم «الفين ماديسون بارك» الراقي في نيويورك إلى مطبخ لطهي الحساء وتقديم وجبات طعام للمحتاجين، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما قال الشيف السويسري الشهير، دانييل هم، مالك المطعم.

وقال الشيف إن مطعمه، الحاصل على نجمة ميشلان، يعتزم، بالتعاون مع جمعية «ريثينك» الخيرية، طهي ما يصل إلى 3000 وجبة يومياً لمساعدة المحتاجين. وأضاف دانييل على موقع «إنستغرام» أن «الوجبات التي نقوم بطهيها اليوم، هي بعض من أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالفخر في حياتي المهنية».

وأشار الشيف، في مقابلة هاتفية مع صحيفة «نيويورك تايمز»: «لقد أعطتني هذه المدينة كل شيء، لذلك أردت حقاً معرفة ما الذي يمكنني فعله لأرد الجميل».

وأغلق المطعم مؤقتاً بعدما حظرت ولاية نيويورك تناول الطعام في المطاعم والحانات والمقاهي، في 17 مارس الماضي.

من جانبه، قال مؤسس جمعية «ريثينك»، مات يوزوياك، إن خطوة تحويل المطعم الراقي إلى مطبخ لصنع الحساء «تتعلق بالإنصاف».

وأضاف: «الكرامة شيء أخشى أن يضيع في هذا الاندفاع من أجل الحصول على طعام.. أردنا التأكد من أنه عندما نصنع الطعام، يكون ذلك جميلاً».

وأشار إلى أن جمعيته تعتزم توسيع العملية، معرباً عن أمله في تقديم 10 آلاف وجبة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، في نيويورك، بحلول نهاية أبريل الجاري. يذكر أن نيويورك أصبحت مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ووفقاً لبيانات الحكومة المحلية سجلت أكثر من 100 ألف حالة إصابة مؤكدة، و3218 حالة وفاة بسبب الفيروس، حتى أول من أمس.

3000 وجبة يومياً لمساعدة المحتاجين.

يوزوياك: «الكرامة شيء أخشى أن يضيع في هذا الاندفاع».

مالك المطعم:

«من أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالفخر في حياتي».