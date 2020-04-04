شركة يابانية تبتكر جهازاً يكتشف «الفيروس» في ساعتين

المصدر: طوكيو ■رويترز

أشارت شركة فوجي فيلم هولدنجز، اليابانية، إلى أنها ابتكرت جهاز اختبار جديداً لفيروس كورونا، يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب. وذكرت الشركة، أمس، أن الجهاز من ابتكار «فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب»، التابعة لها، وسيطرح في 15 أبريل الجاري.

وقالت إن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19»، سيكون قادراً على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة بالوقت الراهن، إذ تحتاج إلى ما بين أربع إلى ست ساعات لكشف نتيجة الاختبار. ويجري اختبار عقار أفيجان، الذي يعالج الأنفلونزا، وابتكرته «فوجي فيلم» كعلاج للفيروس في الصين.