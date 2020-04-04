أوبرا وينفري تتبرع بـ 10 ملايين دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية، أوبرا وينفري، أمس، أنها ستتبرع بـ10 ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا، ويشمل ذلك مشروعاً جديداً، يساعد في تقديم الطعام للأميركيين، المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نساء الولايات المتحدة، وأكثرهن تأثيراً عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: «أتبرع بما مجموعه 10 ملايين دولار، لمساعدة الأميركيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد، وفي المناطق التي نشأت فيها». وولدت وينفري (66 عاماً)، فقيرة في ولاية مسيسبي، ونشأت في ميلووكي وتنيسي. وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأميركي، الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل، ومؤسسة فورد، وسيدة الأعمال لورين باول جوبز، والممثل ليوناردو دي كابريو.

وسيسهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضرراً بتفشي فيروس كورونا في أميركا، ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية، والعائلات المحدودة الدخل، فضلاً عن المسنين، والذين فقدوا وظائفهم.

جاء إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأميركية ارتفاعاً قياسياً في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي، والذي بلغ 6.6 ملايين طلب.

- صندوق لإطعام المتضررين، ومحدودي الدخل، والمسنّين.

- الصندوق يستهدف الأشخاص الأشد تضرراً بتفشي فيروس كورونا.