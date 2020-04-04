عزف عبر الإنترنت يكسر عزلة اللبنانيين في منازلهم

المصدر: بيروت ■رويترز

خاضت الأوركسترا الوطنية اللبنانية، للموسيقى الشرق عربية، تجربة العزف عن بُعْد، وعلى تطبيق وسائط الهاتف الذكي، وجمعت نغماتها في عزف وإنشاد مشترك كلٌّ من مكان إقامته. وخلف شاشة ذكية، بثت الأوركسترا أول أغنية موحدة، شارك فيها 30 عازفاً و12 شخصاً من الكورس الغنائي، بقيادة المايسترو أندريه الحاج.

وتحت عنوان: «خليك بالبيت.. الأوركسترا بتيجي لعندك»، وقع الاختيار على أغنية «بحبك يا لبنان» لفيروز، كونها «أغنية تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم».. كما قال الحاج. وأضاف الحاج: «20 عاماً مرت لم تتوقف فيها الأوركسترا، اخترنا أن نبقى مع الناس في التوقيت ذاته، ولو عن بُعْد».