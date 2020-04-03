مطعم أسترالي يستخدم طائرة لإيصال طلبات البيتزا

المصدر: سيدني - أ ف ب

استخدم مطعم "دانمارا وايسايد إن" في أستراليا، طائرة صغيرة لإجراء تجربة أملا في أن تصبح خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

وقال مدير المطعم ومعد البيتزا بن اندرسون "السكان التي أرسلنا إليهم البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها على الفطور في صباح اليوم التالي".

وحاولت الشركة إبقاء الخدمة طي الكتمان حتى تتأكد من أن عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل، وأضاف أندرسون "لقد وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري".

لكن الأخبار انتشرت بسرعة وقد وردهم مكالمات من صحافيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

وأوضح أندرسون "هذه المسافة خارج نطاق خدمتهم، وفي الوقت الحالي، يخطط أندرسون وفريقه لتوصيل طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.

وجاءت هذه الفكرة بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على النزل وبقاء الغرف شاغرة لأشهر.

ولا يزال السفر في الإقليم الشمالي يخضع لرقابة صارمة بسبب مخاوف من انتقال الفيروس إلى جماعات السكان الأصليين البعيدة التي يحذر الخبراء من أنها قد تكون عرضة كثيرا لإنتشار المرض بسبب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة لديها. وبموجب القيود، يجب ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها.