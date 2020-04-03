حياة الفهد تضع أيمن رضا في ورطة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دخل الفنان السوري أيمن رضا، على خط السجال الكبير الذي أحدثته الفنانة الكويتية حياة الفهد، عندما طالبت خلال أحد البرامج التلفزيونية "بترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا"، لكن أيمن رضا سرعان ماوجد نفسه وسط موجة من الانتقادات، ليتعرض بدورة إلى حملة غضب وانتقادات بسبب الطريقة "غيراللائقة" التي انتقد بها الفنانة حياة الفهد، واضطر خلال وقت قصير الى سحب كلامه وحذف المنشور من حسابه على "انستغرام". دخل الفنان السوري أيمن رضا، على خط السجال الكبير الذي أحدثته الفنانة الكويتية حياة الفهد، عندما طالبت خلال أحد البرامج التلفزيونية "بترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا"، لكن أيمن رضا سرعان ماوجد نفسه وسط موجة من الانتقادات، ليتعرض بدورة إلى حملة غضب وانتقادات بسبب الطريقة "غيراللائقة" التي انتقد بها الفنانة حياة الفهد، واضطر خلال وقت قصير الى سحب كلامه وحذف المنشور من حسابه على "انستغرام".



لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وجد أيمن رضا نفسه في ورطة امام آلاف المتابعين الذين وجهو له انتقادات كثيرة معتبرين أن طريقة الانتقاد غير مقبولة، خاصًة أنها فنانة في عمر والدته، وأن حياة الفهد تحدثت في شؤون بلدها وكان عليه أن ينتقد ما يحدث في بلاده بدلًا من اللجوء إلى ماقاله وبهذه الطريقة.

وفي الوقت الذي وصفه البعض بأنه فنان " فاشل" طالبه البعض بتقديم اعتذار من فنانة قديره لها احترامها حتى لو اخطأت في الكلام أو التعبير.

وردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها " المستفزة"

قائلة" إن كلامها فهم خطأ، وتم تفسيره بشكل غير حقيقي" .