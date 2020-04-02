ملكة الدنمارك في عيدها: أرسلوا الزهور لمسنٍّ يمر بوقت عصيب بدلاً مني

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

اقترحت مارغريت، ملكة الدنمارك، على الذين يرغبون في أن يرسلوا إليها زهور تهنئة بمناسبة يوم ميلادها المقبل، أن يرسلوها بدلاً من ذلك إلى مسن يمر بوقت عصيب خلال انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال القصر الدنماركي اليوم الخميس إنه عادة ما تتلقى الملكة التي ستبلغ الـ 80 من العمر في 16 إبريل الجاري، الزهور من "القاصي والداني" بمناسبة يوم ميلادها.

وأضاف القصر أن الأشخاص الذين يرغبون في إرسال رسالة تهنئة إلى الملكة يمكنهم فعل هذا عن طريق موقع إلكتروني مخصص بدءاً من 14 إبريل.

وفي الماضي، كان المهنئون بعيد الميلاد غالباً ما يصطفون في مكان ما في كوبنهاغن للتوقيع في سجل التهنئة. وألغت الملكة الشهر الماضي كل الفعاليات المقررة للاحتفال بيوم ميلادها على خلفية تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وحتى اليوم الخميس سجلت الدنمارك 123 حالة وفاة بفيروس كورونا.