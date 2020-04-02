فيروس «كورونا».. يصل إلى أزهار هولندا

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أضر فيروس «كورونا»، وبشدة، بصناعة الزهور في هولندا، إذ تراجعت المبيعات بأكثر من 70%، حسبما قال متحدث باسم أكبر مراكز تجارة النباتات في العالم، وتعرضت مئات الآلاف من أزهار التوليب، وغيرها من الأزهار المقطوفة، للتلف.

وقال ميشيل فان سكي، من شركة «رويال فلورا هولاند»، إنه «إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، فإن القطاع يتوقع خسائر إجمالية تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو».

وانهار تصدير الزهور إلى دول أوروبية أخرى، وذلك بسبب إغلاق الحدود، والقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية. وعادة يكون فصل الربيع الأوروبي موسم الذروة لتجارة الزهور، إذ يتزامن ذلك مع «يوم الفصح»، و«يوم الأم»، والعديد من حفلات الزفاف.