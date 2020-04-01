9 وسائل نقل مستقبلية تقلل التلامس بين البشر

المصدر: دبي■ الإمارات اليوم

مع الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد، ازدادت مخاوف الناس من استخدام وسائل النقل العام، وترى مؤسسات بحثية وإحصائية عدة، أن هذه المخاوف قد تستمر طويلاً، وربما أسهمت في سعي الكثير من المستخدمين إلى البحث عن وسائل بديلة، تغنيهم عن التجمعات التي تعتبر سبباً أساسياً لانتشار الأمراض المعدية، وتشير هذه الدراسات بحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم قد يتعرض، لاحقاً، لأوبئة أخرى، وتحديات صحية مختلفة، لذلك تسارع شركات عالمية إلى تطوير وسائل نقل، تضع في أولوياتها التقليل بشكل كبير بين تلامس الناس أو وجودهم على مسافات قريبة تقلل التلامس بين البشر، وتعزز خطط العزل الذاتي. إليك بعض أمثلتها:

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