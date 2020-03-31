أطباء وممرّضون.. يدخلون التاريخ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الأطباء، والممرّضون، والمعالِجون، الذين حفرت «الكمّامات» في وجوههم، جرّاء السهر، والعناء، طوال ساعات الليل والنهار، حفروا هم أسماءهم في صفحات المجد، والتاريخ، وهم يقدمون أرواحهم في خدمة أنبل مهنة في العالم، في أسوأ ظرف يمرّ به العالم في العصر الحديث، وتناقلت وكالات أنباء العالم صورهم موثقة رحلة لا تتوقف مع العمل اليومي الخطر.

الرجال والنساء، أصحاب المعاطف البيضاء في أنحاء العالم، الذين نذروا أنفسهم لخدمة المرضى والمصابين، في المستشفيات وأماكن الحجر الصحي، جرّاء تفشي وباء «كورونا»، وقدّموا وقتهم وصحتهم وغامروا بأنفسهم لإنقاذ الآخرين يستحقون تحية احترام وتقدير كبير، وأن لا ننسى أنهم تعبوا لأجل راحة الآخرين، وخاطروا بأرواحهم ليقدّموا هدية النجاة لغيرهم.. هؤلاء هم الجنود الذين أخلصوا للمهنة الإنسانية العظيمة، فأيّ شكر يوفيهم حقهم؟