باحثون يطورون جهازاً يراقب نشاط الخلايا العصبية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية جهازاً يصل الدماغ بالرقاقات السيليكونية، ويسجل معطيات أكبر بطريقة غير جراحية. ويأمل الباحثون أن تفيد التقنية الجديدة مستقبلاً في تحسين الأطراف الاصطناعية والتقنيات المساعدة في الكلام والرؤية. ونُشرت الدراسة في دورية ساينس أدفانس في الـ20 من مارس الجاري.

وقال عبدالمالك عبيد، الطالب في كليّة الهندسة وعلم المواد في ستانفورد «لم يحاول أحد من قبل ربط التقنيات السيليكونيّة ثنائية البعد بالدماغ البشري ثلاثي الأبعاد، وكان علينا البدء من الصفر في مجال تطوير رقاقات السيليكون وتصنيعها بصورة ثلاثية الأبعاد قابلة للتطوير».

وتتصل ثلاثة أسلاك دقيقة الحجم، يبلغ سُمكها سمك نصف شعرة بشرية بالجهاز الجديد، وتصله بالدماغ مباشرة.

وجُربت الطريقة الجديدة على الحيوانات، لتكون الخطوة المقبلة بدء الدراسة طويلة الأمد على الحيوانات ومراقبة المعطيات الأخرى التي يستطيع الجهاز تسجيلها ومراقبتها.