«الدفاع المدني - دبي»: ابقوا في البيت.. لسلامتكم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في مبادرة لتشيجع الناس على البقاء في البيت، ضمن جهود دولة الإمارات الكبيرة والمستمرة للحد واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أنجز رجال الدفاع المدني في دبي عملاً إرشادياً لافتاً لدعوة الناس إلى البقاء في بيوتهم، استخدموا فيها جميع الأدوات التي يستخدمونها في عملهم من خراطيم وحبال وسيارة إطفاء، وغيرها من الأشياء التي يعتمدون عليها في عملهم وكتبوا فيها «إبقوا في البيت»، لما في ذلك من أثر على سلامة الجميع.

ويبذل رجال الدفاع المدني، والعاملون في القطاع الطبي بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية، جهوداً جبارة في خط المواجهة الأمامي، لوقف خطر انتشار هذا الوباء العالمي وحماية الأرواح.