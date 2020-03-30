بولندا تودع الموسيقي كرزيستوف بنيديريكي

المصدر: وارسو - رويترز

قالت وكالة الأنباء البولندية إن «كرزيستوف بنيديريكي، أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين في العالم، توفي أمس عن 86 عاماً».

وكتبت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة على «توتير»: «بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي، أحد أعظم الموسيقيين البولنديين، وأحد أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم». واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام، من بينها: «ذا اكزورست» للمخرج وليام فريدكن، و«ذا شايننج» للمخرج ستانلي كوبريك، و«وايلد هارت» للمخرج ديفيد لينش، وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما. وحصل على أربع جوائز «غرامي» عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.