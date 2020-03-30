    بولندا تودع الموسيقي كرزيستوف بنيديريكي

    المصدر:
    • وارسو - رويترز
    التاريخ:

    قالت وكالة الأنباء البولندية إن «كرزيستوف بنيديريكي، أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين في العالم، توفي أمس عن 86 عاماً».

    وكتبت وزارة الثقافة البولندية في تغريدة على «توتير»: «بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي، أحد أعظم الموسيقيين البولنديين، وأحد أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم». واشتهر بينديريكي بوضع موسيقى عشرات الأفلام، من بينها: «ذا اكزورست» للمخرج وليام فريدكن، و«ذا شايننج» للمخرج ستانلي كوبريك، و«وايلد هارت» للمخرج ديفيد لينش، وكذلك تلحين قصيدة رثاء ضحايا هيروشيما. وحصل على أربع جوائز «غرامي» عن موسيقاه كان آخرها عام 2016.

    طباعة
    أعلى