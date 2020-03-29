علي جمعة عن إفطار رمضان بسبب كورونا: لن أفتي.. والحكم لهؤلاء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

اعتبر مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، أن القول الفصل في صوم شهر رمضان المقبل في حال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد هم الأطباء، مشيراً إلى أن «القاعدة التي نمشي عليها: سنطاوع الأطباء.. فالحكم لهم، لأنهم هم الذين سوف يرون الواقع».

وأضاف أنهم لو قالوا إن هناك خطورة على الناس أو أن الصيام سيساعد على انتشار الفيروس «سنطيعهم من غير تردد»، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يفتي، فقد يرفع الله البلاء، ونستبشر خيراً.

وشدّد الدكتور علي جمعة خلال استضافته في برنامج «من مصر» على قناة سي بي سي أمس السبت، على ضرورة الامتثال في هذا الأمر للمتخصصين، معتبراً أن من يخالف ذلك يكون عاصياً «فشأنه شأن المنتحر، حسب قول الإمام الغزالي. إذ ينبغي أن أصوم حيث أمرني الله أن أصوم، وأفطر حيث أمرني أن أفطر، فهذه عبادة، ولا يجوز فيها سوى الامتثال».

وعمن يقومون بالتكبير ليلاً من الشرفات والبلكونات اعتقاداً منهم أن ذلك قد يدفع الوباء، وهل ورد ذلك عن النبي والصحابة وحتى في عهد سيدنا عمر بعام الرمادة، قال الدكتور علي جمعة: «لم يحدث... وهذا ما قاله ابن حجر لما ازداد الوباء من اجتماع الناس: ولأنه ليس من فعل السلف الصالح.. بل فعله أن يخبت لله ويصلي ويدعو ويلتجأ ويتصدق ويساعد الناس ويفعل الخير».