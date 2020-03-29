فاطمة الجلاف: المسرح أساسي في ثقافة ووعي المجتمع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، فاطمة الجلاف، على الدعم اللامحدود الذي تقدمه «دبي للثقافة» للمسارح في الإمارة، الذي من شأنه خلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها إلى مواصلة تطوير شغفها في المجال الإبداعي.

وأشارت إلى أهمية دور المسرح في تشكيل ثقافة ووعي أفراد المجتمع، وضرورة اكتشاف واحتضان المواهب المسرحية الواعدة. وقالت: «تولي (دبي للثقافة) أهمية كبيرة للقطاع المسرحي في إمارة دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام، وسُبل تطويره والارتقاء به من الناحية الفكرية، من خلال البرامج والمهرجانات التي تنظمها، والتوجيه والدعم التي توفره للفرق المسرحية الإماراتية مالياً ومعنوياً، وإعطائها الفرصة لتقديم ما لديها بشكل ابتكاري يوازي التطور الحاصل في إمارة دبي، وصولاً إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، والنهوض بالمسرح الإماراتي، بما يسهم في وضعه على الخريطة المسرحية العالمية».

وأضافت الجلاف، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس: «دعماً للاهتمام الدائم الذي توليه دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، للمجال الفني، خصوصاً الفنون المسرحية، نبذل في (دبي للثقافة) أقصى جهودنا، من أجل تطوير الحراك الفني والمسرحي في دبي، وخلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها إلى مواصلة تطوير شغفها في هذا المجال الإبداعي. كما نعمل على اكتشاف واحتضان المواهب المسرحية الواعدة، وتطوير مستوى الأعمال التي تقدمها المسارح في إمارة دبي».

وتابعت : «أتمنى من جميع العاملين في مجال الفنون الأدائية، والمسرح بشكل خاص، أن يسخروا طاقاتهم لطرح موضوعات هادفة، تفيد المجتمع، وتسهم في الارتقاء بالمسرح الإماراتي إلى مصاف متقدمة عالمياً، وذلك سيراً على هدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي علّمنا أن نكون في الصفوف الأمامية دوماً». وأوضحت الجلاف أن الجهود التي تبذلها «دبي للثقافة» في مجال المسرح تتضمن إعداد برامج عديدة، مثل المختبر الإبداعي الذي يمنح الجمهور، خصوصاً الأطفال، فرصة اكتشاف مواهبهم، من خلال المشاركة في صنع وإنجاز الأعمال الفنية الإبداعية، وتشكيل لجنة استشارية لوضع البنى التحتية للمسارح في مدينة دبي، والارتقاء بها، بالتعاون مع الجهات المعنية. مختتمةً: «أتمنى بتضافر جهود جميع المعنيين بالقطاع المسرحي الإماراتي أن نرى منجزات ترقى لتطلعاتنا، وتكون مصدر فخر لنا في اليوم العالمي للمسرح على مدى السنوات المقبلة».

«بتضافر جهود المعنيين في المسرح الإماراتي سنرى منجزات ترقى إلى تطلعاتنا، وتكون مصدر فخر لنا».

«(دبي للثقافة) تبذل كثيراً من الجهود في مجال المسرح، تضمن إعداد برامج عديدة، كالمختبر الإبداعي».