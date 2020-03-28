«غولدن غلوب» تخفف شروطها في زمن «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

تجد هوليوود نفسها مضطرة إلى التأقلم مع الأوضاع الجديدة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد مع إغلاق دور السينما ولزوم النجوم الحجر المنزلي، فأعلنت جوائز غولدن غلوب، أمس، تليين معايير اختيارها للفائزين، لناحية عدد من الاشتراطات التي كانت ملزمة وأساسية سابقاً، من ناحية مدة العروض الجماهيرية وعدد ترشيحات النقاد. ولم تعلن لجنة جوائز الأوسكار التي توزع عادة بعد شهرين من جوائز «غولدن غلوب»، أي تعديل في نظام عملها، لكن متحدثاً باسم أكاديمية جوائز الأوسكار أكد لوكالة فرانس برس أنها «تدرس كل أوجه هذا الوضع الذي يلفه الغموض، والتعديلات التي قد تكون ضرورية».

سيكون بالإمكان

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