مايلي سايرس: الكوكب يأخذ بعض الراحة بسبب «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس -د.ب.أ

تعتقد نجمة البوب الأميركية الشهيرة، مايلي سايرس، أن وباء فيروس «كورونا» المستجد، له تأثير إيجابي على البيئة، لأن قيام الأشخاص بعزل أنفسهم يعني وجود عدد أقل من السيارات على الطرق.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، بأن المغنية الشابة تعتقد أنه مع اضطرار ملايين اللأشخاص حول العالم إلى عزل أنفسهم لتجنب الإصابة بالفيروس الجديد الذي يصيب الجهاز التنفسي، فإن الكوكب يحصل على «بعض الراحة» في ما يتعلق بتغير المناخ. وأضافت سايرس (‏‏‏27 عاماً) أنه حالياً يوجد عدد أقل من السيارات على الطرق، كما أن هناك عدداً أقل من المصانع التي «تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم». وقالت: «أعلم أن بعضنا قد شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت، أخيراً، والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحاً، والدلافين التي - ولم نكن نراها من قبل - وهي تسبح في المياه».