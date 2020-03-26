خوفاً من «كورونا».. طائرة «درون» لنزهة كلب في قبرص

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فرضت دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم حظر تجول كلياً أو جزئياً، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومازال أشخاص كثيرون لا يعرفون ما الأنشطة الممنوعة والمسموحة.

وقرر رجل في قبرص احتياطاً استخدام طائرة دون طيار، ليتلقى كلبه الأليف التدريب اللازم، دون أن يخاطر بنفسه، وفقاً لصحيفة نيويورك ديلي نيوز. وقاد الرجل كلبه عن بعد، عبر ربط مقود الكلب بطائرة دون طيار (درون)، ويظهر مقطعُ فيديو قصير الكلبَ يقود الطائرة معظم الوقت.

ودفع مقطع الفيديو الناس للتساؤل إن كان التباعد الاجتماعي، أو التباعد الجسدي، وفقاً للتسمية الجديدة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، يعني أن عليهم عدم الخروج من منازلهم نهائياً.

والجواب: كلا؛ يقول الخبراء إن التنزه في الخارج ليس خطراً، ويستطيع هذا الرجل أن يخرج مع كلبه إن كان يتوخى الحذر وينتبه لقواعد النظافة الأساسية، كغسل اليدين لمدة 20 ثانية، قبل التنزه وبعده، ولكن ما من ضرر في الاستفادة من الوسائل الإلكترونية، مثلما فعل هذا الرجل.