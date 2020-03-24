«فيس بوك» تُسخّر «مسنجر» في محاربة فيروس كورونا

المصدر: سان فرانسيسكو -أ.ف.ب

باشرت «فيس بوك»، أمس، الاستعانة بمطوري برمجيات من خارج الشركة للتوصل إلى طرق تسمح لخدمتها للدردشة «مسنجر» بمساعدة المنظمات الصحية التي تعنى بمحاربة فيروس كورونا المستجد.

ودعت شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً خبراء في البرمجيات إلى المشاركة في حملة عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق لاستخدام «مسنجر»، لجعل لزوم ابتعاد الأشخاص عن بعضهم بعضاً أسهل، وتوفير معلومات دقيقة حول الوباء، على ما قال نائب رئيس «مسنجر» ستان شدنوفسكي في مدونة.

وكشف عن برنامج عالمي يهدف إلى الربط بين منظمات صحة رسمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة مع مطورين يمكنهم ابتكار سبل لاستخدام «مسنجر»، في تشارك معلومات دقيقة وتسريع الرد على أسئلة الأفراد.