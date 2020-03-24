أوليجا كوريلينكو: «عيد أم سعيد. لقد تعافيت»

المصدر: لندن ■د.ب.أ

أعلنت الممثلة الأوكرانية الأصل، أوليجا كوريلينكو، تعافيها من فيروس كورونا. ونشرت أوليجا (40 عاماً)، أمس، صورة لها مع ابنها الكسندر (أربعة أعوام)، وهي ترتدي كمامة، على صفحتها على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، وقالت إنها تمضي الوقت مع طفلها، وكتبت أوليجا أسفل الصورة «عيد أم سعيد. لقد تعافيت». وتابعت «لمدة أسبوع، كنت أشعر بتعب شديد، وأمضي معظم الوقت في السرير نائمة، وحرارتي مرتفعة، وأعاني صداعاً قوياً». وأضافت «بحلول نهاية الأسبوع الثاني كنت أشعر بأنني على ما يرام. السعال بدأ في الاختفاء». وأوضحت «أنا الآن بخير، وأمضي وقتي في التمتع بصحبة ابني».