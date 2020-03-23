تعرّف إلى حقيقة الأسود التي تجوب شوارع روسيا لفرض الحظر

المصدر: متابعة إيناس محيسن

نفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر روسيا مجموعة من الأسود في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي.

وأوضحت الوكالة أن الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع بين المغردين ورواد التواصل الاجتماعي، ورافقتها معلومات تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قام بنشر 500 أسد في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، غير دقيقة، مشيرة الى أنه مع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح "غوغل" عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب إفريقيا، حيث قامت صحيفة "dailymail" بنشر الخبر عام 2006، والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعانيها بعض مدن جنوب إفريقيا، والتي تتمثل بدخول الأسود الأحياء المأهولة وتسببها في هلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين.