المسجد الأقصى بعدسة «خليفة سات» من الفضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، صورة للمسجد الأقصى المبارك، التقطها القمر الاصطناعي «خليفة سات» من الفضاء.

وهنّأ مركز محمد بن راشد للفضاء الأمة الإسلامية بحلول هذه الذكرى العطرة.

يُشار إلى أن «خليفة سات»، يمتلك خمس براءات اختراع، وصنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ ويُعد أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.