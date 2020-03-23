«كورونا» يطال مغنياً كندياً ووالدته

المصدر: تورونتو (كندا) - أ.ف.ب

أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم، أول من أمس، أنه مصاب بفيروس «كورونا» المستجد، داعياً محبيه إلى إظهار «مسؤولية اجتماعية»، واحترام التدابير المتصلة بالحجر المنزلي.

وقال المغني (18 عاماً) إنه خضع لفحص في أحد مستشفيات مونتريال، بعدما ظهرت لديه ووالدته أعراض، بينها آلام العضلات والسعال وأوجاع الرأس، على ما روى في تسجيل مصوّر نشره عبر «إنستغرام». وأثبتت الفحوص إصابتهما بـ«كوفيد-19».

وأضاف ليني كيم: «كورونا» عنيف للغاية وينتقل بسهولة. لقد أصبنا به رغم أننا أخذنا الاحتياطات اللازمة. عندما ندعوكم إلى ملازمة المنزل فالأمر جاد: «الزموا منازلكم».