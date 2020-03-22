500 ألف «كمامة».. هدية من الصين إلى اليونان

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

وصلت طائرة قادمة من الصين إلى مطار أثينا، أمس، حاملة 500 ألف قناع تنفس وقائي، وفق ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس. واستقبل الشحنة في المطار وزيرا التنمية والصحة اليونانيان، كوستيس هاتزيداكيس وفاسيليس كيكيلياس، وهي «هبة» من شركة الكهرباء العامة الصينية وشركة الكهرباء اليونانية التي تملك الشركة الصينية ربع رأسمالها.

وجاءت الطائرة من الصين مباشرة، وفق مسؤولي المطار اليونانيين. وأضاف المصدر ذاته أن الشحنة تتكون أساساً من أقنعة من نوع «FFP2» ستوزّع خاصة على المستشفيات. وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة 10 مصابين في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة.