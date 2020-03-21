زواج استثنائي بقفازات وكمامات طبية

المصدر: روما -أ.ف.ب

حصل زوجان إيطاليان على إذن استثنائي بالزواج في البلدية لكنهما اضطرا إلى اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتزوج ميركو ميليلا وأنطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا وسط البلاد الشرقي على ساحل البحر الأدرياتيكي، بحضور موظف الأحوال الشخصية وإشبينيهما ومصور. وقد وضع الجميع الأقنعة والقفازات الحامية من الفيروس على ما ذكرت وكالة «إجي» للأنباء. وقد سمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج.

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملاً بالقضاء على وباء «كوفيد-19» الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في البلاد. ومنعت إيطاليا الزيجات والمآتم إلا إذا جرت بعدد محدود جداً من الأشخاص. وغُرم الأسبوع الماضي نحو 50 شخصاً في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.