ماذا يخبئ قميص قتيل فيلا نانسي عجرم وتقرير الطب الشرعي السوري؟

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

رغم عزلها عن القضية، أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، التي كانت حتى قبل أيام ضمن لجنة محاميي أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم أن "اللجنة الطبية الشرعية السورية وقّعت التقرير وأرسلته للمحامي العام الأول ولم ينشر بسبب العطلة القضائية". وأشارت في تغريدات لها على حسابها في "تويتر" إلى أن "قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أموراً هامة بالقضية"، معربة عن أملها في "ألا يتحلل كما تحللت جثته".

وكان والد القتيل محمد الموسى، قد فاجئ كثيرين مؤخراً بإعلانه عن عزل المحامية رهاب بيطار، وإبلاغها بذلك في 16 مارس الجاري، معرباً عن شكره لها.

لكن يبدو أن المحامية رهاب لم تتخل عن القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، مشيرة في حديث خاص مع "تفاعلكم" بقناة العربية، أمس الخميس، إلى أنها رسمياً لم تبلغ بقرار العزل حتى الآن، لافتة إلى أنها تشتغل بقضية محمد الموسى الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم منذ نحو شهرين ونصف، وأن كل تنقلاتها كانت على حسابها الشخصي، ولم تتقاض أي درهم من أهل المغدور، وبذلت كل مجهود كي تدافع عنه، وحاولت أن تبعد عنه صفة "الحرامي" "ومن باب أولى أن أكون قوية عن نفسي وعن حقي حتى لو تم عزلي بشكل قانوني وسأظل أتابع القضية" على حد تعبيرها.

وأضافت رهاب أنها هي التي حولت القضية من "أسماء مغمورة إلى قضية رأي عام... وحتى لو عزلوني كمحامية، فأنا كإنسان وفرد ومواطن في هذا العالم، يحق لي أن أتابع القضية.. ومع كل ذلك أتمنى لهم الخير وأن ينتصروا ويظهر الحق، ومن أول لحظة كنت أقول هدفنا هو إظهار الحق".