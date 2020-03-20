منصة "شاهد" مجاناً لشهر.. و"الذيب" ناصر القصبي لتسلية الجالسين في البيوت

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

أتاحت منصة مجموعة "إم بي سي" "شاهد VIP" للبث عبر الإنترنت مجاناً لمدة شهر تبدأ من اليوم. وأعلنت المجموعة أمس أن المبادرة تأتي ضمن حملة "معاكم بالبيت" من MBC وفي ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً... ولمساعدة الملايين على ملازمة منازلهم والتمتُّع بوقتهم".

كما كشفت المجموعة أنه في سياق الحملة ذاتها، ستعرض منصة شاهد أيضاً المسرحية السعودية "الذيب في القليب" من بطولة ناصر القصبي.

وقال رئيس "إم بي سي" الشيخ وليد آل إبراهيم، إن المنصة ستعرض أعمالاً عدة خلال هذه الفترة، ولكن من أبرزها مسرحية "الذيب في القليب".

بينما أكد النجم ناصر القصبي، أن عرض المسرحية في هذا التوقيت مبهج، خصوصاً أن الناس وهي تجلس في بيوتها تحتاج إلى أن تشاهد شيئاً مسلياً، في ظل تفشي فيروس كورونا.

