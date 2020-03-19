تساؤلات حول تسوية محتملة.. عائلة "قتيل فيلا نانسي عجرم" تعزل المحامية

المصدر: متابعة إيناس محيسن

تطور مفاجئ شهدته قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيث أعلن والد الشاب محمد الموسى، أمس، عبر فيديو يتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العائلة قامت بعزل المحامية رهاب بيطار، مؤكداً أنه تم ابلاغها بهذا القرار بتاريخ 16مارس الجاري بالفعل، موجهاً شكره لكل المهتمين بالقضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر جانب من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذا القرار، معتبرينه إشارة إلى التوصل لتسوية ما بين الجانبين. بينما ارجعت فئة أخرى قرار العزل إلى ما احدثته بيطار في الأيام الاخيرة من جدل حيث اعلنت أن الطبيب فادي الهاشم المتهم الرئيس في القضية غادر الأراضي اللبنانية مخالفاً بهذا قرار منع السفر الذي صدر بحقه.

نانسي عجرم قامت بالرد على هذا التصريح بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة لها مع أفراد أسرتها بحضور زوجها أثناء احتفالها بيوم ميلاد والدتها، ثم عادت المحامية للإعلان عن معلومات عن تقرير الطبيب الشرعي تم تكذيبها وإثبات عدم صحتها.