لا «نوروز» في أفغانستان

المصدر: كابول -د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، إغلاق المطاعم وأحواض السباحة والمجمعات الرياضية، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة أنه يتم منع جميع التجمعات، حتى إشعار آخر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتم حث المواطنين على إبلاغ الشرطة عن أي انتهاكات لهذه القواعد، من خلال خط ساخن.

وكانت وزارة الحج والشؤون الدينية في أفغانستان قد دعت المواطنين، أمس الثلاثاء، إلى الصلاة في المنازل، وتفادي مراسم العزاء في المساجد. وكانت الحكومة قد أجلت، في وقت سابق، بدء العام الدراسي الجديد لشهر واحد. وتم إلغاء، أيضاً، مراسم عيد النوروز التقليدية بمناسبة العام الفارسي الجديد. وسجلت البلاد 22 حالة مؤكدة لـ«كوفيد-19»، جميعها قادمة من إيران المجاورة.