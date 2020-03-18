رجال شرطة للمجرمين: توقفوا عن نشاطكم لما بعد كورونا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

مع انتشار تقارير تقول إن الأميركيين زاد إقبالهم على شراء الأسلحة، في ظل تفشي فيروس كورونا، حاول قسم شرطة في مدينة سولت ليك سيتي الأميركية، أن يستغل تفشي الفيروس من أجل الحد من النشاط الإجرامي. واستعان رجال الشرطة بحس الدعابة والسخرية حتى يحثوا المجرمين على الحد من ممارساتهم الإجرامية؛ بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وكتب قسم الشرطة في حسابه على «تويتر»: «نظراً لتفشي الحالات المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قسم شرطة سولت ليك سيتي إيقاف جميع الأنشطة الإجرامية وكل أشكال السلوك العدواني حتى إشعار آخر».

وأضافت الشرطة في التغريدة: «نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدماً».

وحظيت التغريدة، على حساب قسم الشرطة على «تويتر» بإعجاب كبير وانتشرت على نطاق واسع