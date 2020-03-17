مايلي سايرس: لنتعاطف ونتراحم في زمن «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس- د.ب.أ

دعت نجمة البوب الأميركية، مايلي سايرس، إلى التعاطف والتراحم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وحثت نجمة البوب الأميركية (27 عاماً) الأميركيين على عدم تخزين الطعام، في ظل الأزمة الصحية الحالية التي يشهدها العالم بسبب تفشي الفيروس الجديد، محذرة من أنه «كلما زاد تخزيننا لاحتياجاتنا، كلما صارت الضروريات أكثر ندرة وكلفة».

وكتبت سايرس على «إنستغرام»: «لا يحتاج المرء إلى جميع أنواع الحساء الموجودة في المتجر، فكلما زاد تخزيننا لاحتياجاتنا، كلما تُرك الكثير من الأشخاص دون ما يحتاجون إليه».

وأكدت: «هذا هو وقت رائع للتحلي بضبط النفس.. فمن الصعب للغاية اتخاذ قرارات ذكية أثناء الشعور بالذعر». وقالت مايلي، التي لديها 105 ملايين متابع، إن «هناك ما يكفي إذا اعتنى كلٌّ منا بالآخر.. لكن فكر مرتين قبل أن تسير وراء الإحساس بالذعر واللامبالاة».